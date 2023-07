Elezioni Trentino: Gasparri, FI al lavoro per garantire coesione nazionale centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Continua il lavoro organizzativo del settore Enti locali di Forza Italia d'intesa con gli altri movimenti politici del centrodestra. In particolare in questi giorni ci stiamo occupando del Trentino dove, all'inizio del mese di giugno, ho incontrato i dirigenti, i quadri di Forza Italia e il presidente uscente Fugatti. Per Forza Italia è essenziale che si parta in vista delle elezioni di ottobre dalla coalizione nazionale formata da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Ovviamente in ogni contesto la nostra coalizione deve tener conto delle presenze di forze locali, di movimenti civici e di altre realtà che possano allargare i perimetri della coalizione alternativa alla sinistra. In Trentino ovviamente l'autonomismo svolge un ruolo fondamentale che Forza Italia reputa prezioso e decisivo. Abbiamo quindi valutato opportuno il rafforzamento del dialogo e della collaborazione con le forze autonomiste che già hanno condiviso il percorso del presidente della Provincia Fugatti. Ma in vista delle elezioni dell'autunno riteniamo che il punto di partenza, insieme al rispetto delle realtà locali, debba essere la coesione della nostra coalizione nazionale che è per noi l'esigenza prioritaria nel Trentino e in ogni parte d'Italia. E quindi, in considerazione di questo principio, Forza Italia sta lavorando per garantire che l'obiettivo della coesione nazionale e il rispetto delle politiche e delle dinamiche locali siano contestualmente garantiti". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia.(Rin)