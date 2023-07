Ungheria: Parlamento approva la legge di bilancio per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale ungherese ha approvato la legge di bilancio per il 2024. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Mti”. Il testo è passato con 121 voti a favore e 44 contrari. Nella discussione generale che ha preceduto l’approvazione, il ministro delle Finanze, Mihaly Varga, lo ha definito “un bilancio di difesa” perché in tempo di guerra il Paese ha bisogno di un bilancio in grado di garantire la sicurezza, tutelare le famiglie, le pensioni, il lavoro e le riduzioni delle bollette. Il governo prevede che la crescita economica nel 2024 sarà del 2,9 per cento, mentre il debito pubblico dovrebbe raggiungere il 66,7 per cento in rapporto al Pil, dopo il 69,7 per cento previsto per la fine di quest’anno. La spesa totale per il 2024 è posta a 40,755 miliardi di fiorini (oltre 105 miliardi di euro), le entrate a 38,420 miliardi (oltre 99 miliardi di euro), con un deficit di 2,514 miliardi (6,48 miliardi di euro). La legge di bilancio immagina anche un’inflazione al 6 per cento l’anno prossimo. (Vap)