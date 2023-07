Lazio: Cesa nomina Regino Brachetti commissario regionale Udc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa ha nominato Regino Brachetti commissario regionale del partito nel Lazio. Lo comunica in una nota l’Ufficio stampa nazionale del partito. “Rivolgo i miei auguri di buon lavoro a Brachetti e, al tempo stesso, ringrazio il senatore Antonio Saccone, che continuerà a svolgere un ruolo di primo piano a livello nazionale, per l'operato svolto con impegno, passione politica e dedizione, in questi anni, alla guida del nostro partito”, afferma Cesa. (Com)