Repubblica Ceca-Ucraina: Zelensky incontra presidente Camera deputati ceca Adamova

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si trova oggi a Praga in visita ufficiale, ha avuto un incontro con la presidente della Camera dei deputati del Parlamento ceco, Marketa Pekarova Adamova. E' quanto si legge in un messaggio pubblicato sul canale Telegram di Zelensky, che ha ringraziato Adamova per il sostegno all'Ucraina e per le importanti decisioni della camera bassa del Parlamento del Paese. "Abbiamo discusso la necessità di fare pressione sulla Russia con le sanzioni all'interno dell'Ue e di altre organizzazioni internazionali, così come la cooperazione per il corso dell'Ucraina verso la piena adesione all'Ue e alla Nato", ha riferito Zelensky, esprimendo la speranza "in una posizione più attiva della Camera dei deputati del Parlamento ceco su questi temi". "Vorrei anche ringraziare la Repubblica Ceca per aver fornito aiuti umanitari e per la sua posizione attiva sulla questione della ricostruzione dell'Ucraina", ha detto ancora il presidente. (Kiu)