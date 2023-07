Qatar-Cina: ministro di Stato al Khulaifi, pronti a cooperare per stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha auspicato di rafforzare i legami con la Cina e di cooperare per alleviare le tensioni regionali. Lo riporta oggi il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", dando conto del colloquio avuto questa settimana a Doha dal ministro di Stato per gli Affari esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulaziz al Khulaifi, con l'inviato speciale della Cina per il Medio Oriente, Zhai Jun. Durante il confronto, l'inviato cinese ha riconosciuto "il ruolo unico e importante" del Qatar nelle questioni internazionali e regionali, reiterando l'intenzione di Pechino di collaborare per contribuire alla pace e alla stabilità. La Cina guarda con crescente attenzione al rafforzamento dei legami con il Medio Oriente, una regione dove gli Stati Uniti perdono sempre più terreno. Con il Qatar, suo alleato diplomatico dal 1988, la Cina ha incentivato soprattutto il progresso della cooperazione energetica. (segue) (Cip)