Regno Unito: Sunak esortato ad aderire a programma scientifico Horizon dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro, Rishi Sunak, è stato spinto ad agire prima che il futuro del settore scientifico del Regno Unito venga compromesso dall'uscita dal programma scientifico europeo Horizon. Secondo il quotidiano "The Times", alcuni parlamentari conservatori avrebbero avvertito Sunak che "l'opportunità è passata" per il Paese di istituire un proprio programma di ricerca e vorrebbero che Sunak si impegnasse a rientrare nel programma Horizon. Ieri Downing Street aveva dichiarato che, sebbene i colloqui con l'Ue siano stati "costruttivi", Sunak era ancora preoccupato per i costi di Horizon ed era incline a rifiutare il programma a favore di un'alternativa britannica. (Rel)