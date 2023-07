Sanità: Majorino e Bussolati (Pd), Fontana e Bertolaso spieghino perchè assessore welfare abbia cercato di bloccare due bandi Aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fontana e Bertolaso devono spiegare per quale ragione l'assessore al Welfare abbia cercato di bloccare due bandi di Aria già in corso e perché la giunta abbia deciso diversamente, contraddicendo il proprio assessore. Vogliamo trasparenza e la chiederemo ufficialmente in Consiglio regionale. Rimane il fatto che non si è mai vista una giunta regionale tanto litigiosa e tanto immobile come quella attuale". Lo dichiarano per il Pd il capogruppo in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino e il consigliere regionale Pietro Bussolati. (Com)