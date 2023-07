Lavoro: Landini, Cgil condivide e sostiene ragioni sciopero metalmeccanici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil “condivide e sostiene le ragioni dei lavoratori metalmeccanici che oggi, unitariamente, scioperano per quattro ore nelle regioni del nord e lunedì prossimo sciopereranno in quelle del sud, per la centralità del lavoro e dare un futuro all’industria metalmeccanica”. Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “Servono interventi di politica industriale per il rilancio e lo sviluppo di un settore centrale per l’economia del nostro Paese. Occorrono investimenti pubblici e privati in una fase di grandi trasformazioni e di processi di transizione ecologica, digitale, energetica e tecnologica”, ha proseguito il leader della Cgil. “È giunto il momento – ha concluso Landini – di cambiare passo e mettere in campo tutte le soluzioni necessarie per risolvere le tante crisi aperte nell’industria manifatturiera, salvaguardando la piena occupazione e garantendo a tutti un lavoro stabile, che non sia precario, adeguatamente retribuito e qualificato”. (Rin)