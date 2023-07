Siria: ufficiale esercito siriane ucciso in attacco di gruppo terroristico a Latakia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tenente delle Forze armate siriane è rimasto ucciso durante gli scontri avvenuti tra l'esercito siriano e un gruppo affiliato al Hay'at Tahrir al Sham, a Kabana, nelle campagne settentrionali di Latakia. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, secondo cui questa mattina presto, un membro di Hay'at Tahrir al Sham è stato ucciso dall'esplosione di una mina antiuomo, mentre cercava di infiltrarsi vicino a una delle postazioni delle forze armate siriane a Kabana per monitorare i movimenti dell'esercito di Damasco. Il ministero della Difesa siriano aveva dichiarato in un comunicato stampa che "l'esercito siriano aveva sventato un tentativo di infiltrazione di un gruppo terroristico all'interno di una postazione militare nelle campagne settentrionali di Latakia, uccidendone il capo, Abu Rawaha". Il ministero ha poi spiegato che "un'unità delle Forze armate siriane si è scontrata all'alba di oggi con un gruppo terroristico che cercava di infiltrarsi in una delle sue postazioni militari operanti sulla linea del fronte di Kabana, nelle campagne settentrionali di Latakia", ma che "il tentativo di infiltrazione è sfociato in uno scontro a fuoco".(Lib)