Speciale energia: Ercoli (Snam), ci aspettiamo forte sostegno da governi su Corridoio SoutH2

- Snam e le altre imprese del progetto del Corridoio SoutH2 si aspettano “un forte sostegno” per l’iniziativa da parte dei governi dei Paesi coinvolti. È quanto affermato da Pietro Ercoli, vicepresidente senior per i progetti di decarbonizzazione di Snam, al German-Italian Energy Forum in corso a Francoforte sul Meno. Organizzato dalla Camera di commercio italiana in Germania (Itkam), l’evento mira a promuovere la già stretta cooperazione tra Italia e Germania nel settore dell’idrogeno verde. In questo contesto si inserisce il Corridoio SoutH2, che trasporterà questa fonte di energia da Algeria e Tunisia in Germania attraverso Italia e Austria. Come affermato da Ercoli, Snam può utilizzare a tal fine l’infrastruttura esistente, riducendo i costi. Il dirigente ha quindi evidenziato che il progetto si basa su un “ragionamento industriale fondamentale”: sfruttare la posizione logistica dell’Italia al centro del Mar Mediterraneo. Inoltre, il Paese dispone di molte risorse rinnovabili al proprio interno. A sua volta, come osservato da Ercoli, Snam ha una “ampia infrastruttura”, che consente al gruppo di dedicarsi allo sviluppo del settore dell’idrogeno verde e “continuare a fornire gas naturale”. Ercoli ha evidenziato che, per il Corridoio SoutH2, “ci aspettiamo un forte sostegno dai governi” affinché venga inserito entro la fine dell’anno tra gli Importanti progetti di comune interesse europeo (Ipcei) dalla Commissione dell’Ue. Quello del Corridoio SoutH2 sarà “un lungo viaggio” con “molte sfide”, ha dichiarato infine Ercoli, ribadendo che il progetto si fonda su una “logica industriale”. (Geb)