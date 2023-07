Speciale energia: Bulgaria-Ucraina, presidenza Kiev, firmato memorandum su cooperazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria e l'Ucraina hanno firmato un memorandum sulla cooperazione nel settore dell'energia. E' quanto si legge in un messaggio pubblicato dall'ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che si è recato a Sofia in visita ufficiale. Il memorandum mira a creare condizioni per approfondire la cooperazione nel settore energetico tenendo conto degli interessi e degli obiettivi comuni di entrambi i Paesi. Le parti si sono impegnate a fornire energia a prezzi accessibili, sostenere lo sviluppo industriale, rafforzare le misure per proteggere l'ambiente, anche riducendo le emissioni di carbonio. Tenendo conto dello status dell'Ucraina di candidato all'adesione all'Unione europea e degli obblighi della Bulgaria come Stato membro dell'Ue, Kiev e Sofia hanno concordato di intensificare la cooperazione nel campo dell'energia nucleare e in quello dell'energia verde. (Rum)