Speciale energia: Italia-Svizzera, consigliere federale Rosti, memorandum su energia primo passo per accordo futuro

- Il memorandum di intesa raggiunto tra i governi di Italia e Svizzera sulle forniture di gas rappresenta un primo passo per avere un accordo futuro di alto livello e partecipare ai negoziati trilaterali sugli scambi energetici con la Germania. Lo ha affermato il consigliere federale e capo del dipartimento federale dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e delle Comunicazioni della Confederazione svizzera Albert Rosti, nel corso di una conferenza stampa a Roma tenuta insieme ad altri alti funzionari. Gli attori che si occupano delle forniture di gas in Svizzera, le cinque società regionali, hanno libertà di negoziare con Eni nel caso in cui la catena di approvvigionamento con la Germania venisse bloccata, come ha sottolineato un funzionario del dipartimento elvetico. Di conseguenza il memorandum è un modo per formalizzare a livello statale questo accordo esistente già tra le società. “Usiamo il privato per rafforzare il pubblico”, ha detto a sua volta Rosti. (Res)