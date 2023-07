Speciale energia: firmato protocollo tra ministero Ambiente e Cnel su innovazione e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- È stato siglato stamattina un protocollo di intesa tra il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) e il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) per promuovere, con attività concrete, la diffusione nel Paese della cultura dell’innovazione e della sostenibilità, nella consapevolezza che occorre consolidare il processo di transizione ecologica ed energetica in atto. Il ministro del Mase, Gilberto Pichetto Fratin, e il presidente del Cnel, Renato Brunetta, hanno altresì avviato – riferisce una nota – una proficua collaborazione finalizzata ad ottimizzare, in maniera sistematica, sinergica e convergente, lo sviluppo delle comunità energetiche nell’ottica di una loro modellizzazione e adeguata diffusione nel territorio nazionale. Di particolare rilievo è poi il tema connesso agli impatti sociali ed economici della transizione ambientale ed energetica rispetto a segmenti produttivi, aree territoriali del Paese e specifiche categorie professionali, sul quale risulta determinante la costante condivisione di tutte le parti sociali, che verrà realizzata tramite il ruolo costituzionale assegnato al Cnel quale luogo deputato al dialogo e al confronto tra le parti datoriali, sindacali e il terzo settore. (Com)