Speciale energia: M5s, su Pniec governo avvitato su se stesso, non dà risposte

- Sul Pniec “il governo è in pieno stato confusionale, e continua ad avvitarsi su se stesso. Il ministro Pichetto Fratin con la mano destra spinge le energie rinnovabili, poi però con la sinistra sventola la bandierina con su scritto ‘Italia hub del gas del Mediterraneo’". Lo hanno dichiarato i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Attività produttive Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Alessandra Todde e Enrico Cappelletti, sottolineando che questa “è la fotografia evidente di un governo che in materia energetica continua a fare melina”. “Dobbiamo credere a Fratin quando parla di nuovi investimenti nell'eolico off shore, oppure alla sua viceministra Gava che tira fuori un ‘piano Fermi’ sul nucleare? Il futuro dell'Italia – hanno proseguito – sono più gasdotti e rigassificatori o più pannelli solari e pale eoliche? E' chiarissimo a tutti che in tema energetico viviamo un'epopea di transizione piena. Proprio per questo però la rotta da far prendere al paese deve essere chiara, e quella del governo Meloni non lo è. Tanto che – hanno sottolineato – alla nostra interrogazione sul Piano nazionale di Energia e clima l'esecutivo si è riservato di rispondere più in là, quando potrà”. “L'ostinato e miope contrasto di tutti i ministri alla direttiva Ue sulle ‘case green’, del resto, di certo non è un gran segnale. Per non parlare della foga con cui questo inverno è stato demolito il Superbonus 110 per cento, ritenuto da uno studio uscito pochi giorni fa il vero fattore scatenante del boom di panelli solari domestici e condominiali registrato nell'ultimo biennio in Italia”, hanno continuato. “Per noi – hanno concluso – il percorso da intraprendere è lampante, e di certo non contempla investimenti massicci e poco lungimiranti nelle fonti fossili, come in troppi nel Centrodestra continuano a ripetere. Futuro e passato non si possono portare avanti insieme in modo parallelo, perché così la transizione energetica non si concluderà mai. Fratin dia risposte chiare, anche il tessuto produttivo del paese gliene sarà grato". (Rin)