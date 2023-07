Speciale energia: Ambiente, Avs, ok a mozione in Campidoglio per stop proliferazione combustibili fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata all'unanimità in Assemblea capitolina la mozione presentata dai consiglieri di Alleanza verdi e sinistra sull'adesione di Roma Capitale al Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili. Lo comunicano in una nota i consiglieri del Coordinamento verdi e sinistra, Nando Bonessio, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli. "L'atto impegna anche l'Amministrazione comunale a sostenere i promotori della campagna internazionale 'Fossil fuel treaty' - spiegano -. Nel 2020 la comunità scientifica internazionale e gli attivisti del Climate change hanno promosso una campagna globale, sostenuta nel 2022 anche da una risoluzione del Parlamento europeo e dall'Oms, attraverso la proposta di un Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili con lo scopo di limitarne l'uso fino bloccarne gradualmente l'intera produzione. Al trattato, hanno aderito a oltre cento città nel mondo. Nella mozione odierna, espressione di una comune volontà politica, si impegna il sindaco a prevedere che negli interventi di riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici, di proprietà di Roma Capitale, sia sempre perseguita la sostituzione di impianti, di riscaldamento e raffrescamento, alimentati da fonti fossili (gas metano compreso) con sistemi integrati, alimentati da fonti rinnovabili non inquinanti, tra impianti fotovoltaici, pompe di calore e accumulatori di energia", sottolineano i consiglieri di Avs. (Com)