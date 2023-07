Speciale energia: Italia-Svizzera, consigliere federale Roesti firma a Roma due accordi su trasporti ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il consigliere federale Albert Roesti, capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Datec) ha incontrato a Roma i ministri italiani Matteo Salvini e Gilberto Pichetto Fratin. Al centro dei colloqui la stipula di due accordi riguardanti il potenziamento del trasporto transfrontaliero su rotaia e la garanzia del fabbisogno energetico svizzero. Con il ministro italiano dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il consigliere federale Roesti ha discusso questioni concernenti l'approvvigionamento energetico. La Svizzera e l'Italia perseguono interessi comuni in materia di politica energetica. Nell'approvvigionamento di gas e di energia elettrica, entrambi i Paesi intrattengono una stretta collaborazione per ragioni geografiche e logistiche (interconnessioni delle reti). Nel quadro della visita di lavoro i due ministri hanno sottoscritto un accordo (Memorandum of Understanding, MoU) sulla garanzia di approvvigionamento di gas che assicura l'attuazione di un accordo commerciale tra la piattaforma energetica svizzera OpenEP e l'impresa italiana dell'energia Eni. (Com)