Speciale energia: Ercoli (Snam), abbiamo il sostegno dei governi per il Corridoio SoutH2

- Snam ha il sostegno dei governi di Italia, Germania e Austria per il Corridoio SoutH2, progetto che ha l'obiettivo di trasportare idrogeno verde da Algeria e Tunisia nei tre Paesi dell'Ue. È quanto ha affermato Piero Ercoli, vicepresidente senior di Snam per i progetti di decarbonizzazione, a margine del German-Italian Energy Forum in corso a Francoforte sul Meno. L'evento è stato organizzato dalla Camera di commercio italiana in Germania (Itkam) per promuovere la già stretta cooperazione italo-tedesca nel settore dell'idrogeno verde. Come osservato da Ercoli, gli esecutivi di Roma, Berlino e Vienna hanno firmato una lettera d'intenti sul Corridoio SoutH2, che “è chiaramente importante e mette un peso sul progetto”. Ora, per l'inserimento dell'infrastruttura negli Importanti progetti di comune interesse europeo (Ipcei), la decisione è “tecnica e politica” e spetta alla Commissione dell'Ue, che la assumerà a “ottobre-novembre” prossimo. Allora, “i governi si esprimeranno”, ha continuato Ercoli. Intanto, il Corridoio SoutH2 ha il sostegno di Italia, Germania e Austria, è “un progetto lungo, ma parte da un forte razionale industriale” e Snam dispone già delle infrastrutture necessarie, con “un chiaro vantaggio”. Ciò significa, infatti, “meno costi e più rapidità” nella realizzazione del piano. In particolare, ha affermato Ercoli, il 70 per cento dell'infrastruttura per il gas dell'azienda in Italia può essere riutilizzata per il trasporto di idrogeno verde. Come infine evidenziato dal dirigente di Snam, “la bellezza” dell'investimento nel Corridoio SoutH2 è nel suo essere “molto resiliente, perché serve oggi e servirà nel futuro”. (Geb)