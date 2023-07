Speciale energia: Ercoli, (Snam), Italia “molto più strategica” per fornitura di gas a Europa centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è diventata “molto più strategica” per la fornitura di gas all'Europa centrale. A seguito della decadenza dei flussi di questa fonte di energia dalla Russia con la guerra in Ucraina, l'Italia ha assunto un ruolo “centrale” come Paese di transito del gas, che ora ha il suo principale mercato di approvvigionamento nel bacino del Mar Mediterraneo, soprattutto in Algeria. È quanto ha affermato Piero Ercoli, vicepresidente senior di Snam per i progetti di decarbonizzazione, a margine del German-Italian Energy Forum in corso a Francoforte sul Meno. L'evento è stato organizzato dalla Camera di commercio italiana in Germania (Itkam) per promuovere la già stretta cooperazione italo-tedesca nel settore dell'idrogeno verde. (Geb)