Milano: Maullu (Fd'I), con aumento costo area C Sala continua sua battaglia contro i cittadini

- "Giuseppe Sala continua la sua battaglia contro i milanesi. Pochi giorni fa, il sindaco di Milano ha annunciato nuove limitazioni alla circolazione delle auto all'interno della città. Oggi, 7 luglio, è infatti previsto il via libera a un nuovo 'pacchetto mobilità' con un aumento del 50 per cento del ticket per l'ingresso nell'Area C (da 5 a 7,5 euro al giorno) insieme ad altri provvedimenti destinati a entrare in vigore con gradualità e a penalizzare economicamente i cittadini milanesi". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Stefano Maullu, coordinatore di Milano per il partito. "Palazzo Marino - prosegue - non pare preoccuparsene, tutto viene giustificato da queste dinamiche pseudo ambientaliste che in realtà servono solo a coprire i buchi di bilancio. L'importante è giustificare i nuovi provvedimenti con propositi ambientalisti quando si tratta di misure volte più che altro a coprire i buchi di bilancio. Basti l'esempio dei nuovi divieti per l'Area B accompagnati dall'aumento dei prezzi dei biglietti per i mezzi pubblici e del contestuale taglio delle corse". (Com)