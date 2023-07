Imprese: Pirelli, depositate due liste candidati Cda, per maggioranza presidenza a Jiao Jian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista dell'assemblea degli azionisti convocata per il 31 luglio 2023, sono state depositate due liste di candidati per il rinnovo del consiglio d'amministrazione di Pirelli. Il numero uno di Sinochem, Jiao Jian viene indicato come presidente nella lista per il rinnovo del Cda di Pirelli presentata da Camfin e dagli azionisti cinesi. La lista di maggioranza presentata da Marco Polo International Italy, anche per conto della holding Camfin con cui complessivamente detiene il 51,1 per cento del capitale di Pirelli, ha presentato la seguente lista di candidati: Jiao Jian, Marco Tronchetti Provera (in quota Camfin), Andrea Casaluci (Camfin), Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, Alberto Bradanini (indipendente), Michele Carpinelli (Camfin), Domenico De Sole (Camfin), Fan Xiaohua (indipendente), Pappalardo Marisa (indipendente), Tang Grace (indipendente). Marco Polo International Italy e Camfin propongono inoltre di determinare in 15 il numero dei componenti il cda e di stabilire in massimi 2,5 milioni di euro il compenso annuo del board, da ripartire tra i componenti in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso. La seconda lista per il rinnovo del cda, informa una nota, è stata depositata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali azionisti di Pirelli che complessivamente detengono l'1,33 per cento del capitale. I nomi dei candidati sono Roberto Diacetti (indipendente), Paola Boromei (indipendente) e Giovanni Lo Storto (indipendente). (Com)