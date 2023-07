Roma: minacce e violenze ai danni della madre e della compagna, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 48enne polacco e un 55enne romano sono stati arrestati nelle ultime ore a Roma per maltrattamenti in famiglia. Ieri notte, i carabinieri della stazione Roma San Basilio sono intervenuti presso un’abitazione in via Emanuele Ciceri, dove erano state segnalate da alcuni residenti del posto richieste di aiuto da parte di una donna. I carabinieri hanno raggiunto l’abitazione e raccolto la denuncia della donna, una 32enne indonesiana, che ha riferito di essere stata aggredita dal compagno convivente, per futili motivi e in evidente stato di agitazione a causa dell'assunzione di alcool. Nonostante la presenza dei militari, l’uomo ha tentato di aggredire nuovamente la compagna ma è stato subito bloccato. Il 48enne avrebbe anche aggredito e colpito con calci e pugni i militari mentre cercava di aggredire la compagna prima di essere bloccato definitivamente. E' stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale e condotto al carcere di Regina Coeli. (segue) (Rer)