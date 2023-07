Roma: minacce e violenze ai danni della madre e della compagna, due arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre ieri sera, invece, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in un’abitazione in via Tor dè Schiavi, su richiesta di una donna romana che ha denunciato di essere stata minacciata verbalmente e fisicamente dal figlio 55enne che pretendeva del denaro. Dagli accertamenti svolti dai militari, sono emerse pregresse denunce della vittima per episodi analoghi, per questo l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere di Regina Coeli, a disposizione del Tribunale di Roma. (Rer)