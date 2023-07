Regno Unito: sindacato insegnanti, aumento salari del 6,5 per cento fermerebbe scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito potrebbe scongiurare potenziali scioperi degli insegnanti nel semestre autunnale se accogliesse la raccomandazione dell'organismo indipendente di revisione salariale dei docenti di aumentare gli stipendi del 6,5 per cento. Lo ha dichiarato Mary Bousted, segretaria generale del principale sindacato della categoria, la National Education Union (Neu). La raccomandazione di un aumento salariale del 6,5 per cento per il 2023-24 è superiore di oltre due punti rispetto all'offerta media del 4,3 per cento che ha presentato il governo e che è stata categoricamente respinta dai membri del sindacato. (Rel)