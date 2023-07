Fvg: Autostrade Alto Adriatico, domani bollino rosso sulla A4 verso Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata da bollino rosso domani sull'autostrada A4 in direzione Trieste. Autostrade Alto Adriatico prevede tra i 170 mila e i 178 mila transiti con code e rallentamenti che potrebbero verificarsi alla barriera del Lisert, al casello di Latisana e a San Donà. Anche per la giornata di domenica 9 è previsto traffico intenso, con tra i 168 mila e i 175 mila transiti e probabili rallentamenti agli svincoli per le località balneari. "In particolare, in serata, al termine dell’Air Show delle Frecce tricolori, potrebbero verificarsi incolonnamenti all’ingresso del casello di Latisana e poi sull’autostrada A4 in entrambe le direzioni per il ritorno a casa dei 'pendolari del mare'", avverte la concessionaria. Punto critico dell’intera rete sarà il cantiere subito oltre il confine con il Veneto nel tratto tra Alvisopoli e Portogruaro, dove in direzione Venezia dal chilometro 461 al chilometro 454 sarà presente uno scambio di carreggiata. L’intervento è necessario per concludere i lavori di realizzazione della pavimentazione drenante, funzionali all’apertura al traffico a tre corsie dei primi cinque chilometri del tratto entro fine luglio, prima del grande esodo estivo.(Frt)