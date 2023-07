Imprese: Costa Crociere lancia nuovo modo di vivere gli itinerari lunghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa Crociere presenta le Costa Voyages, una nuova esperienza di crociera pensata per vivere in maniera unica gli itinerari lunghi, in cui l'esperienza di viaggio verso splendide destinazioni incontra il meglio della gastronomia e un intrattenimento mai visto prima a bordo. Da settembre 2023, con un'unica crociera dai 10 ai 14 giorni, gli ospiti potranno partire alla scoperta di mete esclusive nei momenti migliori dell'anno, autunno e primavera, per esplorare le destinazioni in tutta tranquillità. Le esperienze di viaggio proposte - si legge in un comunicato - comprendono le isole più selvagge delle Canarie, i mille volti della Turchia, tra Oriente e Occidente, il mistero delle piramidi d'Egitto, la natura sorprendente delle Azzorre, la mistica terra di Israele, il Marocco, le diverse culture dal Nord Europa, passando per la Normandia sino alle calde mete della Spagna. Navigando tra queste destinazioni, gli ospiti potranno assaporare esperienze gastronomiche d'eccezione. A cominciare dalla linea di 14 nuovissimi dessert creati in collaborazione con il Maestro dei Maestri, Iginio Massari: un connubio di materie prime di altissima qualità e nuove tecnologie nel settore della pasticceria. In tutti i ristoranti principali di ogni nave sarà possibile scegliere, durante tre diverse cene, un nuovo menù inedito, incluso in tariffa, ideato dai tre grandi chef di fama mondiale che firmano l'eccellenza gastronomica a bordo delle navi Costa: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Le Costa Voyages offriranno anche l'occasione di brindare con il comandante, a cena, per coronare la crociera con un momento memorabile. Inoltre, ad aspettare gli ospiti a bordo ci sarà il Banquet Night Party, un buffet che è una vera opera d'arte, accompagnato da incredibili sculture di ghiaccio, scolpite dai maestri ice carver, e live dj set. (segue) (Com)