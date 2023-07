India: Bengala Occidentale, domani le elezioni dei consigli rurali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bengala Occidentale, capitale Calcutta, si trova nel nord-est dell’India ed è stato istituito nel 1950. Fa parte della regione etno-linguistica del Bengala, culla del movimento di indipendenza dall’impero britannico, divisa nel 1947 in Bengala Occidentale, appartenente all’India, e Bengala Orientale, dapprima del Pakistan e più tardi divenuto indipendente come Bangladesh. È il quarto Stato dell’India per popolazione, con oltre 91 milioni di abitanti, e il sesto per prodotto interno lordo, con un’economia prevalentemente agricola. Il suo territorio si estende da nord a sud dall’Himalaya al Golfo del Bengala ed è pertanto molto vario per flora e fauna. I parchi nazionali sono cinque, tra i quali quello delle Sundarbans, le foreste di mangrovie, celebre per la tigre del Bengala e riconosciuto come Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. (Inn)