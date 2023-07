Covid: Castellone (M5s), Commissione inchiesta per colpire Conte e Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Commissione d'inchiesta Covid, varata ieri alla Camera con i voti delle destre, di Italia viva ed Azione, è l'ennesimo atto di ipocrisia di questo governo. Vorrei chiedere a questa destra come mai nella scorsa legislatura non hanno voluto istituire la commissione d'inchiesta sulla gestione regionale sanità (che c'era stata anche nelle precedenti legislature), temendo di svelare il fallimento della decentralizzazione della sanità, e ora vogliono usare questo strumento di indagine sulla gestione sanitaria della pandemia escludendo però proprio le regioni che hanno in capo la sanità. Evidentemente l'intento è quello di utilizzare la Commissione d'inchiesta come strumento per colpire il presidente Giuseppe Conte, il M5s e tutto il governo Conte II, che ha avuto la responsabilità di scegliere nel momento più duro della storia moderna quando era in pericolo la vita di milioni di cittadini e vacillava la tenuta del Paese. Ma non è grave soltanto che si adoperi una commissione d'inchiesta per attaccare le opposizioni, è grave che allo stesso tempo il governo metta uno scudo a quei governatori delle regioni amministrate proprio dal centro destra che di decisioni discutibili ne presero, a mio parere, molte. Senza una indagine sulla gestione della sanità regionale non avremo alcun dato utile in caso di future pandemie. Come ha ben detto il nostro presidente in Aula, ieri, 'questo è un atto di vigliaccheria. Un insulto agli italiani'". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5s).(Rin)