- Purtroppo nell’elettrico a livello mondiale il carbone rappresenta il 35 per cento mentre il gas solo il 23 per cento. Lo ha detto Claudio Descalzi, Amministratore delegato Eni, alla prima Conferenza Annuale di Confindustria Energia. Per questo motivo, ha spiegato Descalzi, il sistema attuale di produzione non è sostenibile. (Rin)