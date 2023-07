Turchia: presidente Erdogan ordina una raffica di rincari e nuove tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato nuove misure che prevedono una raffica di rincari e un aumento delle imposte indirette. Lo ha scritto in un Tweet il capo dell'ufficio turco della testata giornalistica "Middle East Eye", Ragip Soylu, secondo cui le misure comprendono l'aumento dell'Iva, dal 18 al 20 per cento e dall'8 al 10 per cento in determinate aree del Paese. Inoltre è previsto un considerevole aumento, pari circa al 50 per cento di tutte le tasse pubbliche, comprese quelle relative a passaporti e carte d'identità. Erdogan ha deciso di introdurre una tariffa più elevata per la registrazione di telefoni stranieri, passando da 233 a 765 dollari, oltre che nuove tasse sulle scommesse sportive. L'aumento dell'Iva, che colpisce un numero elevato di beni e servizi, rappresenta una delle nuove mosse intraprese da Erdogan tese ad aumentare le entrate fiscali dello Stato. Tuttavia, questa decisione potrebbe suscitare le preoccupazioni dei cittadini turchi che vedono nell'aumento dei costi un ulteriore peso per una popolazione già provata dall'elevato tasso di inflazione. (segue) (Res)