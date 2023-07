Turchia: presidente Erdogan ordina una raffica di rincari e nuove tasse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erdogan ha nominato Mehmet Simsek, esperto di politica economica, come ministro del Tesoro e delle finanze, e Hafize Gaye Erkan, un ex banchiere di Wall Street, come governatore della Banca centrale. Le nomine indicano un cambio di rotta nella politica economica del governo. Criticando i costi di finanziamento elevati, Erdogan ha trascorso gli ultimi due anni sostenendo un "nuovo modello economico" che dava priorità a tassi di interesse estremamente bassi. Tuttavia, Erdogan sembra ora essersi convinto che sia necessario tornare ad aumentare i tassi di interesse per contrastare l'inflazione e frenare la caduta libera della lira turca, come tra l'altro pubblicamente indicato da Simsek. Da parte sua, la Banca centrale della Turchia ha dichiarato che "il processo di inasprimento monetario proseguirà" fino a quando non si verificherà un "significativo miglioramento delle prospettive di inflazione", secondo quanto riferito dal quotidiano turco "Hurriyet". (Res)