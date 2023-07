Sardegna: aiuti della Regione per acquisto di riproduttori bovini da carne per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il trasferimento all'Agenzia Laore dei fondi, quale “soggetto attuatore”, l’assessorato dell’Agricoltura ha destinato un milione e 500 mila euro per l’annualità 2023, per l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza. I beneficiari dell’aiuto sono allevatori (singoli o associati) iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e all’Anagrafe regionale delle imprese agricole. I riproduttori bovini maschi e femmine ammissibili all’aiuto, di età non superiore ai 5 anni, devono appartenere ad una delle seguenti razze: Charolais, Limousine, Piemontese, Chianina, Marchigiana, Pezzata rossa (linea carne), Sarda, Sardo-Modicana, Sardo-Bruna, Blonde D’Aquitaine, Aberdeen-Angus. I riproduttori ammissibili devono essere iscritti nei Libri genealogici o nel Registri anagrafici di razza avere massimo 5 anni di età. Il certificato rilasciato dall’Ente selezionatore riconosciuto attesta l’appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o Registro anagrafico di razza, l’età e la categoria di pertinenza. (segue) (Rsc)