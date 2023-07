Sardegna: aiuti della Regione per acquisto di riproduttori bovini da carne per il 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa massima ammissibile per l’acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie di razza sarà comunque parametrata secondo i prezzi medi nazionali ISMEA. L’aiuto verrà erogato, fino ad esaurimento del fondo stanziato, in forma di rimborso previa verifica dei requisiti di ammissibilità e in presenza delle fatture che attestino l’acquisto dei riproduttori. Rispetto alle disposizioni impartite nelle scorse annualità, sono state eliminate le razze scarsamente rappresentate in Sardegna e che nei bandi precedenti non sono state oggetto di richieste di aiuto mentre sono state inserite nuove razze di potenziale interesse. Come per le annualità precedenti, le spese massime ammissibili per ciascuna razza saranno parametrate secondo i prezzi medi nazionali ISMEA. (Rsc)