Cina: guerra dei chip con Usa, Xi invoca sforzi per raggiungere autosufficienza tecnologica

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha invocato sforzi per accelerare l'innovazione e perseguire l'autosufficienza tecnologica nel quadro delle misure restrittive subite dagli Stati Uniti sul fronte dei semiconduttori. "Con il rapido sviluppo della tecnologia dell'informazione e l'emergere di tecnologie senza precedenti in qualsiasi momento, è necessario conferire al percorso dell'innovazione solide basi e contribuire al conseguimento di un'autosufficienza di alto livello in campo tecnologico", ha dichiarato Xi durante un giro d'ispezione nella provincia orientale di Jiangsu. L'appello del capo di Stato cinese s'inserisce nel contesto della "guerra dei chip" combattuta da Washington e Pechino a colpi di reciproche restrizioni. Stati Uniti, Giappone e Paesi Bassi hanno infatti deciso di limitare le esportazioni di apparecchiature per la produzione di semiconduttori verso la prima potenza asiatica, con l'obiettivo di rallentarne lo sviluppo dei programmi militari e di tutelare la loro "sicurezza nazionale". Le restrizioni da parte del Giappone interesseranno fino a sei diverse categorie di macchinari, tra cui quelli per la deposizione chimica, la litografia e la fotoincisione, mentre i limiti alle esportazioni imposti dai Paesi Bassi influenzeranno soprattutto le operazioni del colosso olandese Asml (Advanced Semiconductor Materials Lithography), specializzato nella produzione di microchip avanzati. (segue) (Cip)