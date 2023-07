Cina: guerra dei chip con Usa, Xi invoca sforzi per raggiungere autosufficienza tecnologica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, il governo di Pechino ha articolato la sua controffensiva commerciale su più fronti: oltre a limitare le operazioni del colosso statunitense dei microchip Micron nel suo mercato, ha annunciato più di recente controlli sulle esportazioni di gallio e germanio, due metalli ampiamente utilizzati nelle industrie ad alta densità tecnologica, nella produzione di semiconduttori e dei veicoli elettrici. Le restrizioni sono state accolte con "preoccupazione" soprattutto dall'Unione europea, che la prossima settimana avrebbe dovuto inviare in Cina l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Tuttavia, stando a quanto riferito dalla portavoce Nabila Massrali, il governo cinese ha annullato la visita citando l'indisponibilità delle date precedentemente concordate. Nei giorni scorsi, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha ribadito che il Paese è pronto ad accogliere Borrell il prima possibile, "in un momento congeniale a entrambe le parti". (Cip)