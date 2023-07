Milano: Fidanza e Rocca (Fd'I), indire lutto cittadino per vittime incendio Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella che ha colpito stanotte la RSA di via dei Cinquecento è una tragedia enorme che sicuramente non deve essere dimenticata e sulla quale ci auguriamo venga fatta presto chiarezza. Esprimiamo il massimo cordoglio e la nostra vicinanza a tutti gli ospiti coinvolti e feriti nell'incendio e alle famiglie dei sei anziani deceduti. Ringraziamo, anche, i soccorritori per il grande lavoro svolto subito dopo lo scoppio del rogo. Venga indetto lutto cittadino". Lo affermano in una nota il Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza e il Consigliere Comunale di FdI a Milano Francesco Rocca. (Com)