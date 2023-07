Russia: Cremlino, aziende nazionali sfruttano ritiro di aziende straniere dal mercato russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende russe sfruttano la partenza di aziende straniere dal mercato russo perché si presentano nuove opportunità per loro. E' quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando la dichiarazione del presidente finlandese, Sauli Niinisto, circa le aziende finlandesi che lasciano la Russia. "Quelle aziende russe, uomini d'affari che occupano il posto lasciato libero dopo la partenza di stranieri, comprese le aziende finlandesi, dal mercato russo (...) accolgono con favore il ritiro di aziende straniere e si sentono abbastanza a proprio agio", ha detto Peskov nel corso di una conferenza stampa. Tuttavia, il portavoce ha espresso la speranza che le relazioni di Mosca e Helsinki possano in futuro migliorare. Per Peskov, i cittadini finlandesi sono "persone che ci sono vicine e con le quali siamo uniti da un passato molto buono (...) speriamo che avremo anche un buon futuro quando (...) le paure russofobiche assolutamente inverosimili passeranno". (Rum)