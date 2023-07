Maltempo: Bonaccini, piena fiducia a Figliuolo, curioso che nomina sia per meno di un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Ci siamo visti in videoconferenza nella giornata di ieri con il commissario straordinario Francesco Figliuolo che ha la mia piena fiducia e disponibilità a collaborare nell’interesse delle popolazioni colpite, una parte delle quali ha perso tutto o quasi tutto”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente del Partito democratico e della Regione Emilia-Romagna, a margine del convegno a Bologna della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl). “È sorprendente che il commissario sia stato nominato per meno di un anno, specialmente se pensiamo che le risorse, poche e che mi auguro vengano implementate, sono in un triennio”, ha aggiunto Bonaccini. (Rin)