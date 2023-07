'Ndrangheta: Donzelli (Fd'I), grazie a istituzioni in prima fila contro mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ringraziamento alle istituzioni che ogni giorno operano in prima fila per garantire la sicurezza dei cittadini: l'arresto in Libano del super latitante della 'ndrangheta Bartolo Bruzzaniti, considerato tra i più influenti narcotrafficanti a livello internazionale, è un grande successo della legalità. Complimenti alle Forze dell'ordine, alla Guardia di finanza, ai magistrati che hanno condotto le indagini e all'Aise che, apprendo dalla stampa, grazie ai rapporti internazionali con le altre intelligence ha contribuito all'individuazione del covo. Un'operazione importante che dà un segnale chiaro: le istituzioni lavorano unite nella lotta alla criminalità organizzata". Lo afferma, in una nota, il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. (Com)