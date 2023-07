© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si ha memoria di uno scontro istituzionale di tale portata. Non si ha memoria di uno scontro istituzionale di tale portata condotto con tale vigliaccheria. Meloni, Nordio, non nascondetevi dietro le 'fonti di'. O se vi rimane un barlume di senso dello Stato, smentitele". Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico, Peppe Provenzano. (Rin)