Ambiente: Grandi, oltre Emilia Romagna altri territori irrisolti, noi tamponiamo danni non investiamo

- Si parla di Emilia Romagna, ma “abbiamo ancora tanti territori irrisolti. Noi non investiamo, ma tamponiamo i danni”. Lo ha detto Elena Grandi, assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano, intervenendo all’evento “Direzione 2050 strategie per la neutralità climatica”. “Ogni anno succede una tragedia in una regione o in un’altra”, spiega l’assessora, “in questo modo ci troviamo sempre a tamponare i danni, senza investire veramente” e questo “rappresenta un grande svantaggio per il nostro Paese” ha concluso. (Rem)