Lavoro: Fit Cisl, a settembre corsi formazione per aspiranti addetti sala operativa Atac

- La Fit-Cisl del Lazio nel mese di settembre organizzerà dei percorsi di formazione per gli aspiranti addetti alla sala operativa di Atac. Lo comunica la Fit-Cisl del Lazio in una nota. "Nel mese di settembre organizzeremo dei percorsi di formazione per gli aspiranti addetti alla sala operativa nella divisione superficie di Atac, che dovranno affrontare la preparazione di test psicoattitudinali. Vogliamo restare al fianco delle persone a 360 gradi, sostenendo le loro aspirazioni - spiega il segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl del Lazio, Roberto Ricci -. Nel caso ci giungesse un numero elevato di richieste, come avvenuto in passato, sarà nostra cura organizzare diverse sessioni. Successivamente - prosegue -, offriremo anche alcuni iter di preparazione per il colloquio orale. La formazione dei lavoratori è da sempre nel Dna della Cisl: è per questo motivo che abbiamo sempre organizzato occasioni di questo tipo anche in passato, ad esempio per gli aspiranti autisti esterni e addetti all'esercizio. La soddisfazione delle persone, e il successo che accompagna quasi sempre il loro impegno e i loro sforzi, sono per noi fonte di motivazione e valore", conclude. (Com)