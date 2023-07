Salario minimo: Guerra (Pd), mai più competitivi sulla pelle delle persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi piace dire che la proposta unitaria delle opposizioni non è solo salario e non è solo minimo, ma riguarda tutto il lavoro". Lo ha detto Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria Pd, ai microfoni di Radio Immagina, la radio del Partito democratico. "La legge coinvolge sicuramente tutto il mondo del lavoro subordinato ma si estende anche a quella fascia di lavoro autonomo - ha aggiunto Guerra -. In particolare mi riferisco ai parasubordinati o collaboratori che già da tempo sotto molti profili, fra cui quello fiscale, sono assimilati al lavoro dipendente ma anche, per esempio, ai contratti di agenzia, alle prestazioni occasionali e d'opera. Se la nostra proposta dovesse passare si cambierebbe totalmente filosofia: non è più accettabile che si cerchi di essere competitivi sulla pelle delle persone. Approvare una legge sul salario minimo non garantisce solo giustizia sociale, ma vuol dire anche maggiore crescita del Pil, perché le persone hanno delle paghe così da fame che non riescono a generare consumi e questo influisce anche sullo sviluppo delle nostre imprese". (Rin)