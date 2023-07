Milano: figlio La Russa indagato per violenza sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo Apache La Russa, il figlio 19enne del presidente del Senato, Ignazio La Russa è indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale dopo l'arrivo agli inquirenti nei giorni scorsi di una denuncia da parte di una ragazza 22enne che avrebbe subito le violenze in casa dell'esponente di Fratelli d'Italia la notte fra il 18 e il 19 maggio 2023 dopo una serata in un club di Milano vicino a piazza Duomo. L'inchiesta sta vivendo ancora le sue prime fasi, si devono ancora individuare testimoni ed eventuali registrazioni utili dalle telecamere. "Ancora tutto da chiarire e verificare", è quello che trapela dal Palazzo di Giustizia. Secondo quanto dscritto questa mattina dal Corriere della sera, l'iscrizione nel registro degli indagati è scattata a seguito del racconto della giovane secondo la quale i due avrebbero bevuto insieme un paio di drink nella notte. Al risveglio la mattina dopo, intorno a mezzogiorno nella casa di famiglia del giovane, la ragazza, ancora in stato confusionale, si è ritrovata nuda nel letto con accanto Leonardo Apache La Russa, anche lui nudo, con la percezione di aver subito un abuso a cui avrebbe partecipato anche un amico di lui. Da una visita al centro antiviolenze della clinica Mangiagalli nelle ore successive all'incontro con La Russa, emerge il riscontro da parte dei sanitari di un'ecchimosi e di una ferita a una gamba. La denuncia è stata depositata in Procura a Milano per le vie ordinarie a inizio settimana e a indagare sui fatti sono il procuratore aggiunto Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro in coordinamento con il Procuratore Marcello Viola. Gli accertamenti sono affidati alla Squadra mobile di Milano diretta dal comandante Marco Calì. (Rem)