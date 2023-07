Spagna: Sanchez, chiedo voto anche a elettori popolari che si "vergognano" per patti con Vox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha chiesto "con tutta umiltà" il voto della Spagna urbana e rurale e anche di chi ha votato per il Partito popolare (Pp) e si "vergogna" dei patti con Vox. Il leader socialista lo ha detto nel corso di un evento elettorale a Madrid in cui ha presentato il programma del partito per le elezioni generali del 23 luglio. "So bene che possiamo pensarla diversamente, ma più forte sarà l'appoggio al Psoe, più dura sarà la sconfitta di coloro che difendono la regressione della Spagna", ha aggiunto Sanchez. "So che darete il massimo affinché il 23 luglio il Psoe vinca di nuovo le elezioni, come abbiamo fatto nel 2019. Sono ogni giorno più convinto che il 23 luglio il futuro vincerà e il passato perderà", ha detto il premier ai militanti socialisti. (Spm)