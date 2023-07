Senato: Conte su Consiglio Garanzia, da centrodestra colpo di mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Misure contro il carovita, l'aumento di mutui e degli affitti? Macché. I patrioti di Giorgia Meloni evidentemente hanno altre priorità: il ripristino dei privilegi per i parlamentari". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Il Consiglio di Garanzia del Senato - composto per quattro membri su cinque da esponenti del centrodestra e purtroppo senza nessun rappresentante dei Cinque stelle - ha ripristinato alla chetichella i vitalizi per i senatori delle passate legislature. Un privilegio - continua l'ex premier - che il Movimento cinque stelle aveva cancellato nel 2018. Proprio nell’ultimo giorno utile il centrodestra ha messo a punto questo colpo di mano, confezionando un regalo a chi già gode di vantaggi e trattamenti di favore, dimenticando cittadini e imprese che ogni giorno si sacrificano per sbarcare il lunario. Ecco cosa c’è sotto la maschera dei patrioti: nulla per cittadini, solo favori agli amici di Palazzo". (Rin)