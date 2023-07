Senato: M5s su Consiglio Garanzia, centrodestra ripristina i privilegi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra incredibile, ma è successo veramente: come denunciato anche dal quotidiano 'La Repubblica', il Consiglio di Garanzia del Senato, con quattro componenti su cinque del centrodestra e nessun Cinque stelle al suo interno, ha ripristinato i vitalizi dei vecchi senatori. Hanno così annullato la delibera voluta dal Movimento cinque stelle nel 2018. Hanno riesumato un assurdo e inaccettabile privilegio che in anni di battaglia durissima e solitaria eravamo riusciti a tagliare. Addirittura lo hanno fatto usando un collegio il cui mandato era scaduto con la fine della scorsa legislatura e che ha agito in regime di prorogatio. Nell'ultimo giorno utile, il centrodestra ha fatto il colpo di mano". Lo affermano, in una nota, i componenti del direttivo M5s al Senato: il capogruppo Stefano Patuanelli, la vice Alessandra Maiorino, la tesoriera Elisa Pirro e i segretari Gabriella Di Girolamo e Luigi Nave. "Ennesima promessa tradita da parte di Meloni e Salvini, che nel giugno 2020, quando ci fu il primo annullamento della delibera che poi riuscimmo a far ribaltare, strepitavano ai quattro venti che avrebbero raccolto le firme contro i vitalizi e che loro erano contro questo privilegio - proseguono gli esponenti pentastellati -. Invece se lo sono ripreso per intero, mentre milioni di cittadini sono alle prese con difficoltà economiche senza precedenti, con i mutui alle stelle, con un caro vita che li costringe a tagliare sui beni di prima necessità e con stipendi da fame. Ecco qual è l'agenda Meloni: cassa sui poveri tagliando il reddito di cittadinanza, cittadini abbandonati con i loro problemi, no al salario minimo, sì ai vitalizi per i politici".(Com)