FI: Ferrante, a Tajani tessera n. 2, è guida esperta e lungimirante

21 luglio 2021

- "Ed oggi con orgoglio ed un pizzico di emozione ho consegnato la tessera n. 2 di Forza Italia al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. La comunità politica di Forza Italia vede in lui una guida salda, saggia, esperta, lungimirante. Un uomo, prima che un politico, che è stato per 30 anni leale soldato del presidente Silvio Berlusconi e che mi auguro, dopo il Consiglio nazionale, ci guiderà in un percorso tanto complesso quanto avvincente". Lo scrive sui social Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia. (Rin)