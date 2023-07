Ambiente: Grandi, ancora non intrapreso il sentiero verso la transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sentiero verso la transizione ecologica "non è ancora stato intrapreso”. Lo ha detto Elena Grandi, assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano, intervenendo all’evento “Direzione 2050 strategie per la neutralità climatica” in corso oggi a Milano. “Ho il timore”, continua l’assessora, “che manchi quella consapevolezza di dover cambiare i rapporti di forza politico-economici". "I grandi poteri economici continuano a essere centro di raccolta e questo non fa spostare l’attenzione sull’azienda, sulle infrastrutture sull’allevatore che vuole diventare sostenibile”, ha concluso Elena Grandi. (Rem)