Colombia: governo ed Eln avviano discussione su dettagli del cessate il fuoco

- Il Governo della Colombia e l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) hanno avviato le trattative per definire i dettagli del "cessate il fuoco" annunciato per il 3 agosto. Citando fonti vicine ai negoziatori, media locali segnalano che le delegazioni hanno convocato all'Avana (Cuba) i rappresentanti dei Paesi garanti dell'accordo (Cuba, Norvegia, Venezuela, Brasile, Cile e Messico), supervisori del negoziato che dovrebbe definire particolari tecnici e logistici ancora in sospeso. I lavori, con la presenza delle delegazioni degli accompagnatori permanenti (Nazioni Unite e Chiesa cattolica), si dovrebbero tenere tra il 10 e il 17 luglio, stando a un'intesa di massima che è però passibile di modifiche. Il protocollo finale del cessate il fuoco potrebbe emergere al termine dei colloqui o nelle prossime settimane. (segue) (Mec)