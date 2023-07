Colombia: governo ed Eln avviano discussione su dettagli del cessate il fuoco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma sul decreto elaborato dal ministero della Difesa è stata presentata poche ore prima che i vertici dell'Eln rendessero esecutivo l'ordine di non compiere nuove azioni contro esponenti della forza pubblica. Una fase scattata alla mezzanotte del 6 luglio, preliminare al vero e proprio "cessate il fuoco", durante la quale gli "elenos" mantengono le armi solo per scopi "difensivi". In giornata, però, le forze di sicurezza avevano accusato l'Eln del sequestro di tre persone, testimonianza della difficoltà di mantenere l'equilibrio nel delicato percorso di pace disegnato dalle parti. L'accordo per sospendere le ostilità era stato trovato dopo 35 giorni di intensi negoziati a L’Avana, città che ha ospitato il terzo ciclo di colloqui. Il capo negoziatore dell’Eln, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, ha dichiarato che l’intesa ha un obiettivo principalmente “umanitario”, mentre il capo delegazione del governo, Otty Patino, ha parlato di un passo “cruciale” per il processo di pace. Le Nazioni Unite e la Chiesa cattolica monitoreranno il rispetto del cessate il fuoco. Nel prossimo ciclo di negoziati, che si terrà tra il 14 agosto e il 4 settembre 2023 a Caracas, in Venezuela, si proseguirà sugli altri capitoli della trattativa. (segue) (Mec)